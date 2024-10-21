以空襲真主黨據點 殺3指揮官

【本報綜合報道】以色列國防軍表示，昨日空襲了真主黨位於黎巴嫩首都貝魯特的情報總部以及一個地下武器生產庫，並殺死3名真主黨指揮官；真主黨暫未置評。另外在上周六，以色列攻擊位於黎巴嫩東部貝卡谷地的一座城鎮，造成4人死亡，包括1位市長。

黎巴嫩城鎮受襲 4死包括市長 以軍在聲明中指，殺死的3名真主黨指揮官分別為南方指揮部的高級人員薩拉馬（Alhaj Abbas Salameh）、通訊專家阿瓦徹（Radja Abbas Awache）及負責戰略武器開發的侯賽因（Ahmad Ali Hussein），暫未知他們是在總部襲擊中喪生，抑或在單獨行動中喪命。

另外，黎巴嫩國家通訊社表示，以軍昨日較早時向哈雷特赫里克和哈達特兩個社區發布疏散警告，稱上述區域的居民位於與真主黨有關聯的設施和利益附近，以軍不久就將對相關目標採取行動。以軍戰機隨後在當日上午發動兩次襲擊，其中一次擊中哈雷特赫里克一幢靠近回教教堂和醫院的民居。美國防長奧斯汀上周六呼籲以色列減少對貝魯特及周邊地區的攻擊，期望以色列和真主黨可過渡到談判。