哈馬斯去年突襲前 辛瓦爾攜家眷逃地道

【本報綜合報道】日前被以軍擊殺的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖辛瓦爾策劃去年10月7日大規模突襲以色列，以軍上周六公開哈馬斯發動突襲前一晚拍攝的影片，顯示辛瓦爾帶着家人和大量補給品，逃到他位於加薩南部汗尤尼斯寓所下方的地道，指控他只優先考慮自己的生存。

以軍發言人哈加里指，影片是數月前從加薩找到的，辛瓦爾在過去一年大部分時間都躲在汗尤尼斯和拉法之間的地道，偶爾會在保鏢陪同下帶同武器、金錢等走出地面。哈加里指，突襲前數小時，辛瓦爾和其家人逃到地道，帶着一袋袋食物、水、枕頭、電視、床墊和其他長期住宿用品來回走動。到今年2月，以軍發現辛瓦爾在汗尤尼斯的「地下堡壘」，該處有廁所、廚房、床、制服、保險箱、大量現金、文件和其他情報，但他已逃往拉法，並匿藏在特拉蘇丹附近地道。

地道發現紙巾有其DNA 以軍今年8月在特拉蘇丹地道內6名人質遺體，並發現一張紙巾有辛瓦爾的DNA，相信他用這張紙巾擤鼻涕。

以軍由此認為辛瓦爾藏身附近，上周三在拉法進行地面行動期間，哈馬斯成員被迫逃往兩幢建築物，其中一處就是辛瓦爾被殺的地方。以軍上周六再發布一段擊殺辛瓦爾的新影片，可見坦克光擊和機槍射擊辛瓦爾身處的一幢建築物。

辛瓦爾