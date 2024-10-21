寓所受攻擊 以總理稱對方需付沉重代價

逾百火箭炮襲以北一死

以色列國防軍發言人哈加里交代今次企圖暗殺事件，指3架無人機在當地上周六從黎巴嫩潛入，當中兩架被攔截，第3架擊中凱撒利亞一座建築物，企圖襲擊內塔尼亞胡，事件正在進一步調查。哈加里指襲擊總理住宅及傷害以色列平民的行為，將促使以色列加強對黎巴嫩真主黨的打擊行動，戰事將會愈演愈烈。以色列外長卡茨亦要求伊朗對今次襲擊負責。不過，伊朗駐聯合國代表團指行動由真主黨發起；惟真主黨至今未有認責，只表示曾對以色列北部及中部發炮。