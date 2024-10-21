寓所受攻擊 以總理稱對方需付沉重代價
【本報綜合報道】以色列指控黎巴嫩真主黨向位於北部城市凱撒利亞的總理內塔尼亞胡寓所發動無人機襲擊的事件，內塔尼亞胡上周六回應指伊朗代理人今次犯下嚴重錯誤，將要為今次暗殺企圖付出沉重代價。
逾百火箭炮襲以北一死
以色列國防軍發言人哈加里交代今次企圖暗殺事件，指3架無人機在當地上周六從黎巴嫩潛入，當中兩架被攔截，第3架擊中凱撒利亞一座建築物，企圖襲擊內塔尼亞胡，事件正在進一步調查。哈加里指襲擊總理住宅及傷害以色列平民的行為，將促使以色列加強對黎巴嫩真主黨的打擊行動，戰事將會愈演愈烈。以色列外長卡茨亦要求伊朗對今次襲擊負責。不過，伊朗駐聯合國代表團指行動由真主黨發起；惟真主黨至今未有認責，只表示曾對以色列北部及中部發炮。
另外，以色列國防軍稱，從上周六早上開始，黎巴嫩向以色列北部發射了120多枚火箭炮，部分火箭彈已被攔截。一名50多歲男子在以色列北部阿克里附近遭火箭彈襲擊受傷，不久後當地醫務人員宣布該男子因傷勢過重而身亡。
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