美洩機密情報 暗證以擁核武

涉籌備打擊伊朗進度 文件遭網上發布 以色列準備報復伊朗之際，美媒上周六指多份關於以色列報復伊朗計劃的高度機密情報外洩，當中暗示以色列擁有核武。華府正調查外洩事件，有美國官員對潛在的巨大安全漏洞感到極為擔憂。有分析認為，洩露情報可能是為了破壞以色列的報復行動。

僅限五眼聯盟分享 報道指，美國多份在上周二至上周三發出、有關以色列報復伊朗計劃的機密情報文件，上周五起在名為「中東觀察家」（Middle East Spectator）的通訊程式Telegran帳號陸續公開。當中有文件被標示為「最高機密」，即僅限情報聯盟「五眼聯盟」成員國美國、澳洲、加拿大、新西蘭及英國分享。

外洩文件來源包括美國國家地理空間情報局（NGA）及美國國家安全局（NSA），當中顯示以色列空軍基地移轉了先進彈藥，並於上周進行一場涉及空對地導彈的大型演習，偵察機及戰機參與，以軍無人機部隊亦準備打擊伊朗。其中一份文件指出，「沒有迹象顯示以色列將動用核武打擊伊朗」，反映美國可能掌握以色列擁有核武的情報，而以色列過去一直拒絕公開承認擁核。

有美國官員向傳媒證實，洩露文件是真的，坦言此次洩密事件令人深感擔憂，並擔心會否有更多文件外洩；另有美國官員表示，正審查誰有權查閱這些文件。目前未知有關文件如何公開、也未清楚它們是被黑客攻擊還是故意洩露。美國國防部指留意到相關報道，但不予置評；以色列官員亦稱，軍方留意到今次外洩事件，非常嚴肅看待。

美以信任度受挑戰 據悉，任何此類洩密都會自動引發聯邦調查局（FBI）、國防部及美國情報機構調查。美國負責中東事務的前國防部副助理部長及前中央情報局（CIA）官員穆羅伊（Mick Mulroy）表示，如果以色列對伊朗的戰術計劃真被洩露，「取決於文件洩露的方式，美國和以色列之間的協調可能會受到挑戰」。他強調，信任在兩國關係中是關鍵部分，而這種信任可能會因為洩露事件受到侵蝕。

近年美國情報界也曾爆發洩密事件，令美國政府陷入外交上非常丟臉的境地。美國麻省空中國民警衞軍成員特謝拉（Jack Teixeira）在去年1月開始，故意、不適當、非法地保留和在社交媒體平台上發送國防和敏感機密資料，當中包括多份烏克蘭戰事等高度機密軍事文件，最終同年4月被捕。本報綜合報道