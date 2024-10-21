補習老師蹂躪2年 14歲留守童因姦成孕
【本報綜合報道】重慶市長壽區一名14歲留守女童，自兩年前起長期受到補習班老師強姦。家人發現端倪後，女童已懷孕19周，最終接受人工流產。長壽區公安局上周六表示，已依法刑事拘留涉案疑犯，案件正進一步偵辦中。
懷胎19周 人工流產
女童父親常先生（化名）指，女兒從前年至今年5月多次遭45歲黃姓男子性侵，時間跨度從小學至初中，即最早在12歲時受到侵犯。常先生表示，黃男把女兒誘騙到他老家過夜，並拍下她的裸照威脅，有時會以金錢利誘。家人在十一長假期間發現女童很久沒有月經，帶她到醫院檢查後驚覺懷孕。由於女兒膽小不敢透露實情，常先生打了她後才如實相告。常先生指出，平時夫妻倆為了生計而外出打工，女兒交由家中老人照顧，但兩人對孫女受性侵不知情。
常先生希望事件盡快了結，還女兒一個公道，事後會讓女兒轉學。常先生稱，補習班由黃男家人辦理，沒有登記手續及沒有正式名字，班上約有10多名學生。長壽區教委工作人員稱，案中培訓機構兩年前已停止營業。
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