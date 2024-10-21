補習老師蹂躪2年 14歲留守童因姦成孕

懷胎19周 人工流產

女童父親常先生（化名）指，女兒從前年至今年5月多次遭45歲黃姓男子性侵，時間跨度從小學至初中，即最早在12歲時受到侵犯。常先生表示，黃男把女兒誘騙到他老家過夜，並拍下她的裸照威脅，有時會以金錢利誘。家人在十一長假期間發現女童很久沒有月經，帶她到醫院檢查後驚覺懷孕。由於女兒膽小不敢透露實情，常先生打了她後才如實相告。常先生指出，平時夫妻倆為了生計而外出打工，女兒交由家中老人照顧，但兩人對孫女受性侵不知情。