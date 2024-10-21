中學食堂供臭豬肉 校長免職官員受查

無冷鏈運輸冷藏保存

聯合調查組指，家長上周三反映食堂鮮豬肉片有異味問題，證實鮮豬肉於當天宰殺，產地檢疫證和兩證兩章齊全。豬肉經機器切片加工後未散熱處理並用雙層塑膠袋分裝，在塑膠袋中存放近4個小時，又在食堂室溫中擺放5個半小時，沒有冷鏈運輸和冷藏保存，因運輸及儲存不當導致變質變臭。經第三方專業機構同步檢驗，豬肉片揮發性鹽基氮指標超出國家規定標準判定為不合格。長豐學校委託雲南潤升物業服務有限公司承包經營食堂，卻未依規定向上級教育主管機關報備，對承包經營企業的經營資格審查及管理不到位，管理制度流於形式。