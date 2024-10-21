男嬰標價16萬販賣 放蛇生擒冷血中介

內媒記者上周六放蛇，在江蘇江陰市目睹一名中介賣掉一名僅14天大男嬰的過程，雙方以現金交易。知名打假志願者上官正義透露，他在社交平台發現中介參與販嬰情況，並臥底查探兩個月。完成交易現場取證後，記者與上官正義一同報警。當地警方周日表示，已抓獲部分涉案人員。

《紅星新聞》報道，福建買家上周六晚上駕車至指定地點後換乘另一輛往交易地點。出生證明顯示，男嬰生於江陰市某醫院，售價為15萬元（人民幣‧下同，約16.4萬港元），其中7.8萬元（約8.5萬港元）歸賣家，其餘費用則為中介費用。蘇姓中介表示，交易最好現金交收，線上轉帳則需買家事先說明，他再專門辦理收款帳號並把資金轉至海外，隨後將刪除買家身份資訊，以及雙方聊天紀錄等。他直言會篩選嬰兒的背景資料，包括母親是否經過產檢及健康問題等。

本年已販賣10襁褓 蘇男透露，今年已成功販賣超過10名嬰兒，上月獲利8萬元（約8.8萬港元），又指團隊領導在山西臨汾成立傳媒公司，其中6名高管主要負責販嬰工作，包括處理出生證明及戶口、聯繫買賣雙方等，他們會與醫院合作查看名額。他表示，自己是在獲悉販嬰情況下入職，期間學習傳媒、法律和交易流程等內容，並在跟隨領導一段時間後，於今年初開始獨立工作。

上官正義稱，在一個網絡平台發現中介蘇男行蹤，並臥底兩個多月調查販嬰情況。在交易現場完成取證後，上官正義和記者一同向公安機關報警。記者周日從無錫市權威渠道獲悉，無錫警方已接到就此事的報警，並已介入調查，目前抓獲部分涉及此事的人員。本報綜合報道