台打詐掃黑 逾千案查扣17億元

【本報綜合報道】台灣警方近日在全台發起同步打詐、掃黑專案行動，共查獲1,019宗詐騙集團案件，查扣不法所得逾71億元（新台幣‧下同，約17億港元）。行政院政務委員林明昕上周五至刑事局視察專案查緝成果，重申政府將持續打擊詐騙集團、掃蕩幫派組織及查緝非法槍械。

逾6000疑犯到案 刑事局統計數據顯示，專案期間全台到案6,189名疑犯，法院裁定羈押783人，查扣不法所得包含逾18億元（約4.3億港元）現金、37處土地、25處房屋及137輛車輛。在掃黑行動中，執行104件幫派案件，查獲705名疑犯，查扣不法所得逾2,175萬元（約522萬港元）；另查獲128件槍炮案件及134名疑犯、211支非法槍械及5處地下改造工廠。

警政署強調，打詐、掃黑、肅槍專案會持續進行，對於任何詐騙及暴力案件，警方會秉持除惡務盡精神，統合全台警力強化查緝力度，運用科技偵查、公私協力、跨部會合作與國際交流機會，持續打擊犯罪。