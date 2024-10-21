助美扣押華裔女1.2億黑金 台獲分近半

司法互助協定 凍結販毒得益

美方2011年11月開始調查葉女後發現，墨西哥毒販把大量不法所得，透過現金運往葉女在美國加州洛杉磯經營服裝公司，其後再以服飾買賣名義拿回款項。葉女賺取佣金後，由2013年3月至2014年3月從美國銀行匯款2,700萬美元（約兩億港元）回到台灣帳戶。美方2014年9月大規模扣押葉女名下財產，包括在美扣押約1,500萬美元（約1.2億港元）銀行資金及高級珠寶，並透過司法互助扣押其在台資產。