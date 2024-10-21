助美扣押華裔女1.2億黑金 台獲分近半
【本報綜合報道】台媒上周五報道，美籍華裔葉姓女子涉嫌協助墨西哥毒販洗錢，並利用佣金在台美兩地購置不動產。應美方要求，台灣協助凍結葉女在台1,560萬美元（約1.2億港元）資產，獲分其中逾700萬美元（約5,460萬港元），屬台美簽訂刑事司法互助協定後，首宗分享協助案件。
司法互助協定 凍結販毒得益
美方2011年11月開始調查葉女後發現，墨西哥毒販把大量不法所得，透過現金運往葉女在美國加州洛杉磯經營服裝公司，其後再以服飾買賣名義拿回款項。葉女賺取佣金後，由2013年3月至2014年3月從美國銀行匯款2,700萬美元（約兩億港元）回到台灣帳戶。美方2014年9月大規模扣押葉女名下財產，包括在美扣押約1,500萬美元（約1.2億港元）銀行資金及高級珠寶，並透過司法互助扣押其在台資產。
台灣法務部長鄭銘謙表示，此案不僅彰顯台美司法互助堅實基礎，更是對雙方長期信任與合作實質肯定，期盼未來與美方、全球其他國家及地區繼續深化司法合作，在打擊犯罪最前線共同努力。
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