台逐西班牙詐騙通緝犯 抵星洲遭遣返回台

台灣移民署前日把一名西班牙籍詐騙疑犯強制驅逐出境，惟新加坡以他是國際通緝犯為由拒絕讓其入境，並於昨日清晨遣返回台。移民署指該名疑犯已列為禁止入境對象，目前安置在桃園機場收容中心，將盡快協調遣送事宜。

奧納特（Salvador Alejandro Llinas Onate）涉在意大利犯下涉及超過3,000萬歐元（約2.55億港元）的汽車租售詐騙案，2019年入境台灣，並持有台灣核發的外僑居留證。奧納特在台躲藏定居數年後，移民署獲悉其身份後於上周日通知他到案說明，並依違反入出國及移民法規定要求他上周六前離境。

奧納特認為移民署的限期離境處分有誤，因此提出行政訴願，並聲請停止執行。移民署上周四接獲奧納特的聲請書後，當日通知奧納特出席於上周五舉行的強制驅逐出境案件審查的臨時會。奧納特認為臨時會時間過於倉促、無法準備，因此向移民署聲請改期，但移民署仍於上周五舉行臨時會，並作成應將奧納特強制驅逐出境的處分。

涉重大刑案 躲台多年 台北高等行政法院提到，奧納特指於上周五晚上8時40分後被移民署限制自由，直到當日深夜11時50分才連繫上律師，並向律師表示不知道被強制驅逐原因。最終奧納特於上周六凌晨表示已在飛機上，將搭乘飛機自桃園機場前往新加坡，但他在飛機上的人身自由還被移民署限制，但他抵達新加坡後又被遣返回台。

移民署表示，奧納特受國際刑警組織通緝，涉嫌犯下重大刑案，且明知遭西班牙通緝，卻刻意潛逃躲在台灣，確有危害台灣利益、公共安全或公共秩序之虞，因此禁止入境。由於奧納特已列為禁止入境對象，移民署將持續協調遣送回西班牙歸案受查。移民署強調，絕不容許心存僥倖的外國犯罪者藉潛逃來台規避法律制裁，將台灣視為避風港。本報綜合報道