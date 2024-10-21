蔡英文外訪結束 滿意歐洲行成果

蔡英文

【本報綜合報道】台灣的蔡英文結束訪問歐洲行程，昨日清晨返抵台灣，但未在機場發表講話或受訪，在維安人員的引導下離開。蔡英文卸任後首次出訪歐洲，曾抵達捷克首都布拉格、法國和比利時等地。蔡英文昨日發文稱，台灣走向世界的腳步不會停止，而且要加快步伐、無所畏懼。

蔡英文乘搭的中華航空公司CI74航班，於周日清晨5時49分抵達桃園國際機場，對於記者詢問是否滿意訪歐的成果時，蔡英文停下腳步微笑點頭，並向在場人士揮手致意。蔡英文發表的貼文顯示，在捷克向全世界分享民主經驗；在法國與友台議員們交流，期待雙方的產業持續合作，提升彼此競爭力；在比利時則希望歐洲能繼續支持台灣，有意義地參與國際組織。

稱台歐站在一起 蔡英文上周六亦曾發布參訪比利時的畫面，指從對抗全球疫情，到威權主義擴張，台灣跟歐洲始終站在一起，台灣也證明了一個植根於自由和民主，以及尊重人類尊嚴的社會，即使面對威權主義的巨大挑戰和脅迫，也能夠蓬勃發展。蔡英文表示，儘管未來的挑戰愈來愈多，但看到這麼多的歐洲好朋友支持台灣，展現團結，就更加有自信與勇氣，面對世界下一個階段的變化。