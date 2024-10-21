火箭軍訓練場 疑現東風26導彈

射程覆蓋關島日本

官媒指，訓練場上某型導彈整齊排列，這是該旅新換型的主戰武器裝備，但沒有交代導彈型號。畫面可見，火箭軍士兵控制發射車，導彈緩緩升起，露出完整實體彈頭。對比以往試射導彈時公開的畫面，外界猜測該款導彈可能是新型東風26彈道導彈。導彈彈頭設計帶有小翼的雙錐體構型，氣動布局為高超音速而設計，東風21、東風26等型號導彈均有採用。資料顯示，東風26有「關島速遞」和「航母殺手」之稱，可攜帶常規彈頭或核彈頭，時速可達18馬赫，射程達5,000公里，足以覆蓋關島及日本，末段自動尋找目標，能精確打擊陸上固定目標和航母等大型水面移動目標。