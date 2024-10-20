地殼下首揭動物棲息 管蟲定居繁殖

奧地利維也納大學和荷蘭皇家海洋研究所的科學家，近日在東太平洋海嶺的深海熱泉下方發現巨型管蟲、剛毛蟲和蝸牛，是地殼下首次發現有生物棲息，為理解深海與生態系統之間的複雜連接提供新認識。論文近日刊於國際科學期刊《自然通訊》。

東太平洋海嶺是火山活躍脊，位於兩個板塊在海床的交界處。海水進入地殼下裂縫後受熔岩加熱，再從地殼噴湧而出，水中礦物冷卻沉積後就會形成中空洞穴和噴口管道，整個系統稱為深海熱泉。過往研究已確認，巨型管蟲、蚌、蟹、蝦和魚等極端微生物會在熱泉周圍蓬勃繁衍，熱泉下洞穴則有微生物存活，但是否存在大型生物一直有待探索。

深海熱泉下方發現 由海洋生物學家格爾納帶領的科學團隊早前利用遙控機械人，多次下潛到東太平洋海嶺2,515米深處的深海熱泉，原本希望研究巨型管蟲的幼蟲習性，因此用機械臂鑿開地殼，卻發現下方洞穴棲息的繁盛生物。團隊估計，海水捲入地殼下時或帶同生物幼蟲，幼蟲遂在中空洞穴定居並繁衍生息。

有美國水文地質學家指出，木星衞星歐羅巴上也有熱泉噴口，兩者可能有相似之處，代表地球外或有生命繁衍。本報綜合報道