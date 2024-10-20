燃彈掟自民黨部 駕車撞首相官邸 日漢被捕

日本一名男子昨早在東京向自民黨總部投擲疑似汽油彈後，駕車撞向首相官邸外的防護欄並投擲疑似煙霧彈，當場被警員制服，以涉嫌妨礙公務為由拘捕。警員在車上發現多個膠桶及疑似汽油彈，正調查案發動機。

事發在昨早5時50分左右，居於埼玉縣川口市的49歲男子臼田敦伸在東京千代田區，向自民黨總部投擲5至6枚疑似汽油彈，擊中一輛警車。火勢很快撲滅，警車部分損毀，沒有人受傷。臼田其後駕駛客貨車逃走，撞上首相官邸外的防護欄後下車，向警察投擲發煙物體。

座駕藏10汽油膠桶 臼田沒有抵抗當場被捕，他對警方查問沉默不語，警方則在車內發現約10個汽油膠桶和數個疑似汽油彈。警視廳公安部調查臼田的作案動機，調查人員透露他犯案時身穿防護服，過去曾參與反對核電站重啟活動。

事發後首相官邸外有大批警察，現場拉起封鎖線。首相石破茂昨日在鹿兒島縣川內市街頭演說，強調民主絕不能屈服於暴力。自民黨幹事長森山裕發聲明指，目前不清楚疑犯的犯案動機，但絕對不能發生有人企圖以暴力封殺言論的情況，目前是眾議院選舉期，對於有人做出這種行為感到相當憤怒。自民黨堅決不屈服於暴力，會如期進行選舉活動，森山裕已指示在進行選戰活動時要確保安全。本報綜合報道

自民黨總部外一輛警車被疑似煙霧彈（小圖）擊中受損。 疑犯 臼田敦伸