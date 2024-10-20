特朗普干預大選案 更多證據曝光

史密斯

【本報綜合報道】距離美國大選僅餘半個月，華盛頓特區聯邦法院在上周五公開更多關於前總統特朗普試圖推翻2020年總統選舉敗選結果的證據，包括司法部特別檢察官史密斯在本月2日公開的法庭文件中引用之材料。

史密斯在長達165頁的法庭文件中，列舉特朗普試圖推翻2020年總統選舉結果的新證據，指他的行為超出作為總統的職責範圍，不應受到總統豁免權的保護。文件詳細描述特朗普在2020年敗選後為保住權力所做的事，包括特朗普與家庭成員及助理的對話內容，只有小部分細節尚未公開。公開材料是法庭文件的四部分附錄，總計1,889頁，其中大部分內容塗黑，沒有塗黑的部分應是此前已發布的備忘錄、社交媒體貼文、筆錄和其他已知材料。

特朗普律師團反對不果 特朗普的律師團反對法院公開案件的更多材料，以免干預總統選舉。法官丘特坎（Tanya Chutkan）上周四晚駁回特朗普律師團的意見書，表示在做出法律決定時，她不會把特朗普的競選日程考慮在內，因為即將舉行的總統選舉而不公開公眾有權查看的材料，可能被視為操縱選民。特朗普因試圖推翻2020年總統選舉結果案被控4項罪名，包括密謀欺騙美國、密謀妨礙官方程序、妨礙及試圖妨礙官方程序，以及密謀侵犯公民權利，他否認全部指控。

丘特坎