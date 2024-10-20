賀錦麗質疑對手疲態 難任總統

賀錦麗

【本報綜合報道】美國兩位總統候選人賀錦麗和特朗普上周五分別到關鍵搖擺州之一的密歇根州拉票，賀錦麗指78歲的特朗普因疲倦而拒絕多場採訪活動，質疑他無法勝任總統職務。特朗普則稱自己已48天沒有休息，一點也不累，而他造勢時發生小插曲，咪高峰沒有聲音近20分鐘才修復。

賀錦麗到大急流城出席造勢活動，她今日踏入60歲，支持者為她唱生日歌慶祝。她說，無法理解特朗普在想甚麼，若他無法應付競選活動的嚴峻考驗，「他是否適合這份工作？我認為是合理質疑」。她亦重申，當選總統會保障女性墮胎權、建立機會經濟，民主黨會放眼未來。

特朗普指48日無休並不累 特朗普則在底特律造勢，他稱自己已多日沒有休息，一點也不累，反而很興奮，又指賀錦麗民調落後原因是美國人不想她當總統。特朗普向支持者發言時咪高峰沒有聲音，擾攘多時，他批評民主黨徹底破壞底特律這個富有潛力的城市，承諾若當選會令底特律重生。

一名知情人士當日披露，加密預測市場平台Polymarket有4個帳戶大舉押注特朗普將贏得今屆總統選舉。帳戶的所有者是一個或多個非美國公民，平台的押注情況顯示60%人押注特朗普勝選，押注金額已超過3,000萬美元（約2.34億港元）；僅有40%人押注賀錦麗會贏。

特朗普