解剖遺體 導彈坦克攻擊重創 辛瓦爾頭中槍致命

以軍上周三在加薩地帶南部拉法市遭遇戰中，擊斃哈馬斯領袖辛瓦爾並將其遺體帶回以色列解剖。以色列國家法醫中心首席病理學家庫格爾（Chen Kugel）上周五透露，辛瓦爾因頭部中槍造成嚴重創傷性腦損傷致死。

庫格爾指，從驗屍結果推斷辛瓦爾已死去24至36小時，他身體有多處由導彈和坦克炮彈襲擊導致的重傷，但確切死因為頭部中彈。以軍發言人則稱當時雙方交火，後來以軍向辛瓦爾所在建築發射一枚炮彈，正努力了解交戰所有細節。以軍再發放與辛瓦爾等人交戰的影片，可見以軍坦克向武裝分子藏身的建築開火，建築發生爆炸。

遺體或成交換人質籌碼 對於如何處理辛瓦爾的遺體，庫格爾指完成屍檢後已把遺體交回以軍，不知道屍體目前存放地點。以色列總理內塔尼亞胡召開特別安全會議，討論在辛瓦爾死亡後救回人質的機會。辛瓦爾遺體可能是以色列換回人質的籌碼，如果哈馬斯想取回就必須以人質交換。有專家則指出，以色列政府應該有處理武裝分子遺體的指引，辛瓦爾可能會在不對外披露的地點秘密下葬，如同美軍擊殺911恐襲主腦拉登後舉行海葬，避免他的下葬之處成為追隨者朝聖地點。

哈馬斯政治局副主席哈亞上周五證實，辛瓦爾被以軍殺死，但他的死只會令哈馬斯更強大，以色列很快將會後悔。哈亞強調加薩一日未達成停火協議，都不會釋放手上以色列人質。伊朗總統佩澤希齊揚發聲明悼念辛瓦爾，指他的死令人痛心和心碎。黎巴嫩傳媒引述消息報道，哈馬斯已任命馬沙爾為代理領導人，負責與各方聯絡及處理人質事宜等。哈馬斯已向土耳其、卡塔爾和埃及通報辛瓦爾死訊，強調辛瓦爾死後，交換囚犯和結束戰事將變得更困難。

馬沙爾代理領導哈馬斯 馬沙爾在1996年至2017年出任哈馬斯政治局主席，在1997年曾避過以色列特工落毒暗殺，目前主要在卡塔爾和埃及活動。馬沙爾反對與以色列達成永久和平，只接受在約旦河西岸、加薩地區和東耶路撒冷，建立臨時的巴勒斯坦國，換取長期停火。馬沙爾又呼籲阿拉伯人和回教徒合力對抗以色列，強調只有巴人可以決定加薩的戰後管治。本報綜合報道