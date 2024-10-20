德總理晤拜登 同意堅定撐烏
【本報綜合報道】德國總理紹爾茨上周五在柏林與美國總統拜登會面，發表聯合聲明堅定地支持烏克蘭。
德國總統斯泰因邁爾用軍禮迎接拜登，並親手替拜登戴上德意志聯邦共和國功績勳章。拜登表示，當俄羅斯總統普京對烏克蘭發動殘酷入侵時，德國提醒大家為甚麼聯盟如此重要。拜登指，德國與美國之間有基本的夥伴關係，德國是美國最親密與最重要的盟友。拜登感謝德國在對抗反猶主義與對抵抗伊朗上採取明確立場。他對紹爾茨說，要感謝對方的友誼。紹爾茨強調，拜登訪柏林是為了共同對和平負責，尤其是對俄羅斯入侵烏克蘭，盡可能全力支持烏克蘭，同時確保讓北約不會成為戰靶，讓戰爭不會流於更大的災難。
阿聯酋調解 俄烏各換95戰俘
此外，俄羅斯國防部上周五公布，根據談判結果，烏克蘭釋放95名俄軍戰俘，俄羅斯同樣釋放95名烏軍戰俘。俄烏戰事自2022年2月爆發以來，兩國第58次交換戰俘，至今已交換逾3,700人俄國防部指，阿聯酋展開人道主義調解，促成今次交換戰俘行動。目前獲釋的俄羅斯軍人位於白羅斯境內，接受必要的心理和醫療援助，可以與親屬聯繫，之後會返回俄羅斯，在國防部醫療機構接受治療和復原。
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