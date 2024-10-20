德總理晤拜登 同意堅定撐烏

德國總統斯泰因邁爾用軍禮迎接拜登，並親手替拜登戴上德意志聯邦共和國功績勳章。拜登表示，當俄羅斯總統普京對烏克蘭發動殘酷入侵時，德國提醒大家為甚麼聯盟如此重要。拜登指，德國與美國之間有基本的夥伴關係，德國是美國最親密與最重要的盟友。拜登感謝德國在對抗反猶主義與對抵抗伊朗上採取明確立場。他對紹爾茨說，要感謝對方的友誼。紹爾茨強調，拜登訪柏林是為了共同對和平負責，尤其是對俄羅斯入侵烏克蘭，盡可能全力支持烏克蘭，同時確保讓北約不會成為戰靶，讓戰爭不會流於更大的災難。