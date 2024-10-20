普京：準備好對戰北約 不容烏製核武

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京上周五指，北約正借烏克蘭士兵之手與俄羅斯作戰，強調已經準備好繼續與北約成員國戰鬥，勝利將屬於俄羅斯。他又指，俄羅斯不會容許烏克蘭製造核武。

普京在莫斯科會見金磚國家主要媒體負責人時指出，俄羅斯有意盡快結束烏克蘭衝突，但是烏克蘭為了第三國的利益，不惜犧牲自己的士兵。普京又指現代世界製造核武器不難，不知道烏克蘭現在是否有這能力，對於今天的烏克蘭來說亦並不簡單，但是一旦發生，將會是危險的挑釁，會受到適當的回應。

稱金磚國可持續發展繁榮 普京強調金磚國家合作不針對任何人，其目標是金磚成員國的可持續發展和繁榮。普京指2023年金磚國家國民生產總值（GDP）全球佔比達到37.4%，而七國集團（G7）則是29.3%，且差距正在拉大，並將繼續拉大。在過去10年中，金磚國家佔全球GDP增長的40%以上。今年金磚國家平均經濟增長率預計為4%，高於七國集團的1.7%，也高於全球的3.2%。

烏克蘭在90年代初期自願交出前蘇聯的所有核武，換取國家安全及領土完整。烏克蘭總統澤連斯基日前表示，他曾向美國共和黨總統候選人特朗普提出，烏克蘭需要核武或北約成員國資格以保障安全，但烏克蘭在蘇聯解體後已放棄核武選項，認為唯一阻嚇俄羅斯的方法是加入北約，但後來澄清從沒有表示烏克蘭要製造核武。

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