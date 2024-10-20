烏發片指遠東訓練 朝兵疑將助俄參戰

韓指1.2萬人分批出發 包括特種部隊 烏克蘭上周五發布影片聲稱，北韓士兵在俄羅斯遠東地區訓練期間領取裝備，準備部署到烏克蘭作戰。烏克蘭外交部長西比加指，北韓正提供部隊和武器援助俄羅斯侵略烏克蘭，要求盟友立即強烈回應。

烏克蘭文化部戰略通訊與資訊安全中心（SPRAVDI）公開27秒片段，稱北韓士兵現身俄羅斯濱海邊疆區謝爾蓋耶夫斯基訓練中心。畫面中的軍人是亞洲人面孔，他們身穿俄軍軍服，一個接一個把物資放入背包內。SPRAVDI指出，影片在不到72小時前獲得，但片段未經核實。南韓《朝鮮日報》分析片段指，疑似朝軍以北韓口音說「別摔倒」和「出來」。

南韓國家情報院指，北韓決定派遣人民軍最精銳部隊第11軍團麾下4旅兵力，總計1.2萬人助俄羅斯作戰，赴俄朝軍包括特種部隊。首批1,500名朝軍從北韓北部清津、咸興、舞水端附近地區，登上俄羅斯海軍太平洋艦隊4艘登陸艦及3艘護衞艦往海參崴，預計第二批朝軍即將出發。

領軍備假身份證扮俄人 首批抵俄朝軍分散駐紮在海參崴、烏蘇里斯克、哈巴羅夫斯克、布拉戈維申斯克等地的俄軍基地，並領取俄軍軍服、俄製武器及假身份證。透過假身份證，朝軍偽裝成樣貌相似的西伯利亞雅庫特人和布里亞特人，他們結束適應性訓練後將立刻投入前線。

尹錫悅開緊急安全會議 南韓國情院指控，北韓去年8月至今先後70多次向俄羅斯輸送總計1.3萬多個貨櫃，提供炮彈、彈道導彈、反坦克火箭等武器。國情院又指本年8月初發現北韓火箭科學家，負責導彈研發的勞動黨中央委員會第一副部長金正植多次前往俄烏戰場前線，了解朝製KN23導彈發射場情況。南韓總統尹錫悅召開緊急安全會議，討論北韓派兵援俄等事宜。與會人士來自國家安保室、國防部、國情院，認為朝方不僅提供軍事物資，甚至直接派兵援俄，嚴重威脅南韓及國際社會安全。韓方絕不會坐視不管，將同國際社會一道採取一切可行手段應對。

烏克蘭國防部情報總局局長布達洛夫認為，目前有1.1萬名北韓士兵在俄羅斯東部受訓，將在下月1日做好在烏克蘭作戰的準備。

布達洛夫表示，北韓士兵將使用俄羅斯提供的裝備和彈藥，首批2,600人將前往俄羅斯西部庫爾斯克州，但是不清楚餘下部隊部署的地點。本報綜合報道

南韓情報指北韓士兵（右）已在烏克蘭前線。 南韓情報指，北韓將派遣特種部隊協助俄羅斯。 南韓情報顯示，北韓士兵從海參崴進入俄羅斯。 西比加 南韓表示，有情報指北韓的軍備已經出口俄羅斯。