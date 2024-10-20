機場偷拍情侶親暱 網紅涉違法
【本報綜合報道】一名網紅近日在廣東省廣州白雲機場直播，期間偷拍情侶親暱過程引起關注。事主上周五透露，事件快速發酵令他們不堪其擾，主動聯繫網紅及其公司無果後報警。網紅拍片道歉，她在影音分享平台抖音的直播帳號已封禁。
無視安檢職員提醒
網紅「麻辣燙」上周日直播時偷拍年輕情侶親暱行為，她多次笑着說：「哥哥姐姐們，看我後面」。此外，網紅在過安檢時仍在直播，機場職員提醒她不能拍攝，但網紅關閉直播不久又重開。所屬公司上周二發布道歉影片，網紅向情侶及所有粉絲道歉，並願意親自再向情侶道歉，往後希望所有粉絲多多監督她，也會引以為戒。
事主李先生透露，當天送女友去白雲機場搭飛機，當時完全未意識到被偷拍，直到看到新聞才發現。他稱很氣憤，網紅行為侵犯其肖像權、私隱權，並涉嫌違擾亂公共秩序。他聘請律師並於上周三報警，又希望網紅聯繫他處置好事件。白雲機場職員早前強調，過安檢時不許拍攝，網紅行為涉嫌違法，機場會與平台溝通處罰。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：