機場偷拍情侶親暱 網紅涉違法

【本報綜合報道】一名網紅近日在廣東省廣州白雲機場直播，期間偷拍情侶親暱過程引起關注。事主上周五透露，事件快速發酵令他們不堪其擾，主動聯繫網紅及其公司無果後報警。網紅拍片道歉，她在影音分享平台抖音的直播帳號已封禁。

無視安檢職員提醒

網紅「麻辣燙」上周日直播時偷拍年輕情侶親暱行為，她多次笑着說：「哥哥姐姐們，看我後面」。此外，網紅在過安檢時仍在直播，機場職員提醒她不能拍攝，但網紅關閉直播不久又重開。所屬公司上周二發布道歉影片，網紅向情侶及所有粉絲道歉，並願意親自再向情侶道歉，往後希望所有粉絲多多監督她，也會引以為戒。