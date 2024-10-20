湖南墮井斷糧水近兩周 失蹤婦奇蹟獲救

疑跌落時木板回位蓋住

女子和丈夫在一個工地上班，失蹤後親友連日遍尋不獲。其後一名工友在電纜井附近工作時發現女子，於是報警把她救出。邵陽隆回縣消防救援大隊本月6日接報，一名女子墮進花門街道隆回大道附近工地的二樓預留電纜井，井口寬度只有50厘米左右。報警人描述，當時女子已經失蹤12天，丈夫和工友到處尋找均沒有消息。由於井口位置偏僻，平時蓋有木板，估計是女子踩空跌落時木板又自動回位，導致一直沒有發現。當時有工人經過此處，發現木板鬆動準備重新蓋好，拿起木板時發現女子。經過大約20分鐘救援，女子獲救並移送到醫護人員手中。