湖南墮井斷糧水近兩周 失蹤婦奇蹟獲救
湖南邵陽一名女子失蹤近兩周後在6米深電纜井獲救，網民關注她是否一直困在井內。救援人員上周四指，女子有精神障礙，確實失蹤12天，但不能確定她是否一直受困。
疑跌落時木板回位蓋住
女子和丈夫在一個工地上班，失蹤後親友連日遍尋不獲。其後一名工友在電纜井附近工作時發現女子，於是報警把她救出。邵陽隆回縣消防救援大隊本月6日接報，一名女子墮進花門街道隆回大道附近工地的二樓預留電纜井，井口寬度只有50厘米左右。報警人描述，當時女子已經失蹤12天，丈夫和工友到處尋找均沒有消息。由於井口位置偏僻，平時蓋有木板，估計是女子踩空跌落時木板又自動回位，導致一直沒有發現。當時有工人經過此處，發現木板鬆動準備重新蓋好，拿起木板時發現女子。經過大約20分鐘救援，女子獲救並移送到醫護人員手中。
隆回縣消防救援大隊九龍路消防救援站站長陸國章透露，事主是外省人，丈夫外出工作都帶着她，不能確定她失蹤後是否一直在井內。電纜井位於室內沒有水源、食物，不可能有雨水進入。女子丈夫馮先生稱，妻子受到驚嚇，已於上周二陪她回老家休養。
半昏迷狀態 可略微說話
馮先生憶述，妻子剛救出來時全身冰涼，處於半昏迷狀態，可以略微說話，身上有擦傷。妻子事後稱在井內待了12天，沒有水和食物，馮先生不知道妻子如何熬過來。本報綜合報道
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