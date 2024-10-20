晤奧地利經濟部長 王文濤指歐盟阻車業合作
【本報綜合報道】中國商務部長王文濤上周五在北京，會見奧地利勞動和經濟部部長科赫（Martin Koch）。雙方就中奧、中歐經貿關係深入交換意見，期間提到歐盟對中國電動車徵收額外關稅問題。王文濤表示，歐盟做法嚴重阻礙中歐汽車產業合作，損害中國車企赴歐投資信心。
王文濤表示，中國和奧地利兩國在汽車及零配件領域合作歷史悠久、基礎良好、前景廣闊，中方一直本着最大的誠意和善意與歐方進行對話磋商，希望奧方發揮建設性作用，推動歐盟委員會與中方相向而行，以建設性態度加快推進磋商，爭取早日達成雙方均可接受的解決方案，維護中歐經貿關係發展大局。
奧稱支持自由貿易
科赫表示，奧中互為重要貿易夥伴，奧地利政府支持自由貿易與開放合作，希望消除貿易和投資障礙，期待歐中雙方通過對話磋商妥善解決電動車案。奧方支持兩國企業深化貿易投資、綠色轉型、創新研發和冬季運動等領域合作，為世界經濟復甦和應對氣候變遷做出積極貢獻。
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