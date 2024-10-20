晤奧地利經濟部長 王文濤指歐盟阻車業合作

王文濤表示，中國和奧地利兩國在汽車及零配件領域合作歷史悠久、基礎良好、前景廣闊，中方一直本着最大的誠意和善意與歐方進行對話磋商，希望奧方發揮建設性作用，推動歐盟委員會與中方相向而行，以建設性態度加快推進磋商，爭取早日達成雙方均可接受的解決方案，維護中歐經貿關係發展大局。