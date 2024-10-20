倘北京武統台灣 特朗普揚言徵200%關稅

【本報綜合報道】美國傳媒上周五刊出共和黨總統候選人特朗普的專訪，他提到若北京武統台灣，他作為美國總統的話會向中國徵收150%至200%關稅。

特朗普稱：「我與中國領導人有非常強大的關係，我不需要動武，因為他（中國領導人）尊重我，他知道我是瘋狂的。」特朗普上周二在芝加哥出席活動時，沒有正面回答會否派遣美軍捍衞台灣。他暗示若當選，北京便不會武統台灣，並重申台灣應向美國支付保護費。

華指美抹黑核政策 此外，中國裁軍大使沈健上周五在聯合國大會第一委員會核裁軍專題發言，指摘美國等國家再次抹黑污衊中國核政策，強調「在核軍控問題上欠帳最多的是美國，中國不會成為另一個美國」。沈健敦促美國停止歪曲中國核政策，強調中國堅持不首先使用政策60年如一日，保持高度穩定性、連續性和可預見性，並指摘美方製造關於中國核力量的虛假資訊、渲染中國軍事威脅，無非是為強化軍事同盟、為遏制中國、為本國軍工利益集團謀利製造借口。