美將助台升級系統 加強雙方軍事通訊

兼容F16V 分享影像資訊更實時 解放軍東部戰區上周一結束圍台軍演後，台灣將在美國協助下升級Link 16軍事通訊系統，提升雙方軍隊共同作戰能力。

《日經亞洲》上周四報道，Link 16升級後可讓不同軍事平台和部隊即時交換戰術資料，台灣防衞系統能與即將接收的美製F16V戰機、M1A2T坦克兼容。Link 16升級後能即時分享影像、目標和其他資料，有助避免誤射，指揮所可取得由無人機或士兵頭盔攝影機捕捉到的即時影像。據美國國防部國防安全合作局資料，美方將派200名政府人員、200名承包商到台執行Link 16升級任務，料2026年底完成。美國國務院官員稱，將繼續監控中國行動，並與盟友和夥伴協調合作。

2000年代引入 Link 16顯老舊 經歷三次台海危機後，台灣於2000年代引入Link 16。惟現有Link 16是簡化版本，只能連接某款戰機和軍艦，自部署以來未曾重大升級，與先進武器系統連接時通訊速度緩慢，不但影響快速反應能力，同時引起危機爆發時美台如何協作的疑慮。美國國務院本年2月宣布一筆價值7,500萬美元（約5.85億港元）軍售案，助台灣升級Link 16。

美國智庫保衞民主基金會資深研究員辛格頓（Craig Singleton）稱，解放軍最新軍演代表長期灰色地帶戰略升級行為。辛格頓呼籲美國派出印太司令部司令帕帕羅前往日本及菲律賓，以強化區域阻嚇並討論航行自由，並加速派遣航母打擊群返回西太平洋。

台反潛直升機 頻於綠島升降 台東綠島一名民眾聲稱，連續數日發現台灣海軍S70C反潛直升機在綠島升降，情況罕見，台灣軍事專家表示，台灣東部海深適合潛艇活動，也是反潛訓練最佳區域。南海經過巴士海峽、綠島外海是到西太平洋的通道，台灣、日本和美國潛艇經常在此處出沒，而S70C的主要任務是執行反潛作戰，次要任務是負責反水面及搜救任務。本報綜合報道

Link16升級後可與M1A2坦克（圖）兼容。 解放軍日前圍台軍演。 F16V戰機 綠島機場近日多次有反潛直升機升降。