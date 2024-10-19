機械人繪肖像畫 美料拍賣140萬

【本報綜合報道】美國傳媒周三報道，一幅由人形機械人繪畫的肖像畫，主角是有電腦之父之稱的已故英國天才數學家圖靈（Alan Turing），畫作將於本月31日至下月7日在紐約拍賣，預計售價高達18萬美元（約140萬港元）。期間將展出一系列數碼藝術形式的作品，探索藝術和科技之間的融合。

紀念已故電腦之父圖靈 畫作由人形機械人「Ai-Da」用其液壓機械手，在帆布上繪畫。Ai-Da有時尚的髮型和仿生頭部，身穿牛仔工裝，露出一對機械臂。它還配備了眼睛攝錄機和由人工智能（AI）驅動的內部語言模型，使其能夠與人交流。Ai-Da表示，它通過肖像畫紀念圖靈對電腦和AI發展的成就和貢獻。

Ai-Da是英國畫廊主梅勒（Aidan Meller）的創意，於2019年與機械人製造商和牛津大學合作製造，被設計成行為藝術家、設計師和詩人。梅勒表示，Ai-Da的藝術作品既空靈又令人難以忘懷，將持續探索AI的力量會帶人類走向何方。