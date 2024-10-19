美告印度情報官 涉暗殺錫克教徒

同夥買兇時被舉報

起訴書指，被告亞達夫（Vikash Yadav）自稱印度政府情報部門「印度研究分析室」的高級外勤人員，他涉嫌招募同夥古普塔（Nikhil Gupta）尋找美國犯罪分子，暗殺身處紐約的潘努。古普塔買兇時被舉報至聯邦執法部門，他去年在捷克被捕，引渡到美國起訴受審，今年夏天出庭時拒絕認罪。美國當局相信亞達夫身處印度，目前兩人均被控謀殺和串謀洗黑錢罪。