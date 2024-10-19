美告印度情報官 涉暗殺錫克教徒
【本報綜合報道】印度政府涉嫌參與暗殺加拿大籍錫克教領袖尼賈爾，日前與加拿大互相驅逐6名外交官。事件繼續發酵，美國紐約曼哈頓聯邦檢察官周四起訴一名印度情報官員，指控他從境外策劃行動，試圖在美國本土暗殺美籍印度裔錫克教分離分子潘努（Gurpatwant Singh Pannun）。
同夥買兇時被舉報
起訴書指，被告亞達夫（Vikash Yadav）自稱印度政府情報部門「印度研究分析室」的高級外勤人員，他涉嫌招募同夥古普塔（Nikhil Gupta）尋找美國犯罪分子，暗殺身處紐約的潘努。古普塔買兇時被舉報至聯邦執法部門，他去年在捷克被捕，引渡到美國起訴受審，今年夏天出庭時拒絕認罪。美國當局相信亞達夫身處印度，目前兩人均被控謀殺和串謀洗黑錢罪。
起訴書披露，尼賈爾遇害後，亞達夫向古普塔發送一篇涉及潘努的新聞文章，稱之為「目前首要任務」。古普塔曾多次向臥底聯邦探員透露有多個暗殺目標。潘努發聲明稱，針對他的謀殺是印度跨國恐怖主義的公然例證，已構成挑戰美國主權，威脅言論自由和民主。
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