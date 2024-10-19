亞拉巴馬州刪不合資格選民 美國聯邦法官逼停計劃

指須在大選前90日進行

亞拉巴馬州州務卿艾倫（Wes Allen）於8月14日頒布計劃，旨在把3,251名登記選民除名，理由是他們曾獲國土安全部簽發非公民身份號碼，司法部及民權組織發起訴訟。馬納斯科指，艾倫的計劃違反聯邦法律的安靜期條款。按規定各州需在不遲於聯邦選舉前90天，完成從選民登記冊上刪除不合資格選民的工作，艾倫的計劃則在大選前84天展開。馬納斯科又稱，艾倫承認移除名單上包括數千名美國公民，僅有極少數非公民沒有資格投票。艾倫表示，會遵從聯邦法官頒令。