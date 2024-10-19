賀錦麗缺席慈善晚宴 對手炮轟

【本報綜合報道】美國天主教紐約總教區艾爾弗雷德－史密斯紀念基金會慈善晚宴周四舉行，過往是總統選舉候選人最後一場共同出席的公開活動，雙方會在演講上彼此挖苦。由於民主黨總統候選人賀錦麗缺席晚宴，共和黨總統候選人特朗普就以此炮轟賀錦麗，又嘲諷多位民主黨人。

過往候選人最後共同活動 晚宴出席者包括國會領袖、紐約州長胡楚、紐約市長亞當斯等，今屆選舉隱身的特朗普妻子梅拉妮亞也罕見現身。賀錦麗在關鍵搖擺州威斯康辛州拉票，她透過預錄影片抨擊特朗普否認上屆選舉結果，以及他早前攻擊底特律經濟狀況。特朗普發言約30分鐘，指摘賀錦麗缺席晚宴是不尊重天主教社群，又嘲諷她經常放聲大笑，卻難以講出連貫句子，智力不如小孩。

特朗普又嘲諷坐在講台旁邊的參議院民主黨領袖舒默，說「但往好的一面看，考慮到你的政黨已經變得如此覺醒，如果賀錦麗敗選，你（舒默）仍有機會成為第一位女總統。」對於最近因聯邦貪污指控而被起訴的亞當斯，特朗普表示同情並祝他一切順利。特朗普也直接抨擊在席的紐約前市長白思豪，稱他是個差市長。