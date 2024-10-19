金正恩稱韓屬敵國 倘犯朝必用武力

【本報綜合報道】北韓官媒朝中社昨日報道，北韓領袖金正恩要求人民軍認清南韓是外國和敵國的事實，警告若敵國侵犯北韓主權，北韓將不受條件約束、毫不猶豫使用武力。另外，南韓陸軍公布，周四晚上在兩韓邊境附近實施多管火箭演練，向東部海域進行實彈射擊，震懾北韓。

金正恩周四視察人民軍第二軍指揮部時指，日前切斷了接連南韓的公路和鐵路，不僅意味從物理上封閉，而且意味斷絕與南韓的邪惡關係，稱南韓非同族或統一夥伴，強調用遏制敵人的力量，才可達致可靠、安全、鞏固的和平，人民軍必須變得更加強大。

朝中社周四證實已修改憲法，把南韓列為敵對國家，並炸毀接連兩韓公路，強調會繼續採取措施，把封閉的南部邊境永久要塞化。朝中社報道北韓炸毀接連兩韓公路時，照片疑似盜用南韓聯合參謀本部發布的影片截圖。北韓勞動黨副部長金與正昨日辯稱，朝中社引用全球各媒體報道畫面，反斥韓方對炸毀公路的含義及眼前的安全危機置之不理，卻拿圖片說三道四，把事態本末倒置。

韓邊境火箭演練圖懾朝 另一方面，韓軍昨日於高城郡演習，利用天橆多管火箭系統向東部海域發射130毫米口徑實彈，擊中17公里外的既定目標。韓軍表示，通過擁有強大火力、射程和精度的天橆多管火箭系統，今次實彈訓練是為了展示南韓陸軍在敵人挑釁時立即、強硬、報復到底的決心和能力。