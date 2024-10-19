美擬調整F16培訓 着重烏年輕軍校生

【本報綜合報道】美國正重新調整對烏克蘭空軍F16戰機機師的培訓計劃，重點集中在年輕軍校生，而不是經驗豐富的現役空軍成員。烏克蘭擁有完整F16中隊投入戰場的時間，或許因此需要延長數月。

現12畢業機師11已回國 《華爾街日報》周四援引美國官員稱，新方向是由於烏克蘭缺乏具備必要英語能力、有經驗且可從戰場上脫身的空軍機師，相信烏克蘭軍校生會更樂於接受西式教學。訓練課程近日成為爭論焦點，特別是烏克蘭F16於8月首戰墜毀致王牌機師喪生。死者曾是米格29戰機中隊隊長，事件引發質疑從訓練至戰鬥是否過於倉卒。據一名熟悉訓練計劃人士透露，即使在作出調整決定前，烏克蘭可能最早明年春夏才能擁有一個完整F16中隊，即20架飛機及40名機師。

有美國國防部高級官員表示，有經驗烏克蘭空軍機師目前與軍校生混合受訓。前者可跳過基本飛行訓練，後者在英國及法國學習一年飛行後，然後才能赴美國及羅馬尼亞同訓。美國及國際合作合作夥伴過去一年，在美國亞利桑那州、丹麥及羅馬尼亞訓練烏克蘭空軍機師。目前為止共12人畢業，其中11人已回國。