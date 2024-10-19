習近平下周赴俄 出席金磚國會晤

【本報綜合報道】中國外交部發言人華春瑩昨日宣布，應俄羅斯總統普京邀請，國家主席習近平將於下周二至四赴俄羅斯喀山，出席金磚國家領導人第16次會晤。中國外交部發言人毛寧同日宣布，國家副主席韓正今日至下周一訪問印尼，並出席該國總統普拉博沃就職儀式，下周一至下周三再應汶萊政府的邀請訪問該國。

毛寧在記者會上表示，今年是「大金磚合作」的開局之年，此次會晤是金磚擴員後首次舉行。本次會晤中，習近平將出席領導人小範圍、大範圍會議，「金磚+」領導人對話會等活動並發表重要講話，與各國領導人就當前國際形勢、金磚務實合作、金磚機制發展以及共同關心的重要問題深入交流。

普京主持 多國受邀 金磚國家領導人第16次會晤將由普京主持，除了巴西、印度、中國和南非的領導人外，埃及、埃塞俄比亞、伊朗、阿聯酋和沙特阿拉伯等國也受邀派員出席。據報俄方將在峰會上提出一系列提案，包括金磚國家跨境支付倡議、建立金磚國家清算系統等，以加強經濟聯繫並減少依賴西方金融體系。普京今年5月曾國事訪問中國兩天，在北京與習近平會晤。二人7月再於哈薩克首都阿斯塔納會面，稱努力維護中俄權益。