烏總統晤歐盟北約 籲挺勝利計劃速止戰

澤連斯基稱朝兵援俄 呂特指無證據 烏克蘭總統澤連斯基周四在比利時布魯塞爾，先後會晤歐盟領袖及北約國防部長，討論結束俄烏戰事的「勝利計劃」，內容包括立即不設條件邀請烏克蘭加入北約，以及呼籲取消烏克蘭使用西方供應的遠程武器打擊俄羅斯境內目標的限制。他又警告，北韓準備派遣一萬名士兵協助俄羅斯在烏克蘭的戰爭。北約秘書長呂特指，烏克蘭可以絕對放心，但沒有透露烏克蘭何時能加入，又指現階段無證據顯示北韓軍人參戰。

澤連斯基在歐盟理事會的演說中表示，如跟從其勝利計劃，戰事將會不遲於明年結束，如果烏克蘭的盟友不支持計劃，他們將犯下大錯，並增強俄羅斯的實力。澤連斯基又指，烏克蘭掌握情報，指中國仍在積極協助俄羅斯拖延戰爭，又指摘北韓和伊朗向俄提供協助，促請歐盟不要放鬆對俄羅斯的制裁壓力。澤連斯基又在北約總部表示，烏克蘭政府收到情報，指北韓士兵準備加入俄羅斯軍隊對抗烏克蘭，但未有詳細說明，他又警告如有第三國介入敵對軍事行動，將演變成世界大戰。

拜登抵德晤紹爾茨商局勢 歐盟領袖會後發表聲明，呼籲迅速加強對烏克蘭的軍事支持，特別是快交付防空系統、彈藥及導彈。呂特重申，烏克蘭將可以加入北約，但未有回應澤連斯基提出、即時無條件邀請加烏克蘭入北約的要求，只強調在烏克蘭加入之前，會確保烏克蘭獲得所需的支援。德國及英國等北約主要成員國，也未有明確表態。美國總統拜登周四抵達德國柏林，昨日與德國總理紹爾茨會晤，之後兩人會再與英國和法國領袖舉行會議，料談及澤連斯基提出的「勝利方案」，中東局勢亦將是重點議題。

呂特又形容，中國、北韓和伊朗是安全破壞者，中方協助俄羅斯規避西方制裁和交付軍民兩用商品，是入侵烏克蘭的「決定性推手」，對北約構成挑戰，亦影響中方的國際地位。在北京，外交部發言人毛寧反駁，指中國在和平與安全的問題上，是紀錄最好的大國，希望北約深刻反思所作所為對歐洲安全架構的影響，以及挑起陣營對抗的後果，糾正對華錯誤認知，停止抹黑中國和煽動對抗。

韓證朝遣1.2萬士兵助俄 出席北約防長會議的南韓副防長金善鎬則指，南韓認為存在北韓向俄羅斯派遣民間人力而非兵力的可能性，但需要綜合評估更多資訊，正密切監視相關動向。南韓國家情報院隨後在昨日證實，北韓早前決定派遣1.2萬名士兵協助俄羅斯進攻烏克蘭。南韓總統尹錫悅同日召開緊急安全會議，國情院、國家安保室及國防部人員與會，各方一致表明不會就此坐視不管，將與國際社會一起行動，採取一切可行手段應對。本報綜合報道