獄中研滅以 稱難免犧牲平民

【本報綜合報道】哈馬斯領袖辛瓦爾周三與以軍交戰後命喪加薩地帶，他早年囚於以色列監獄時花大量時間研究以色列，試圖找出這個國家的弱點並消滅它。哈馬斯內部長期爭論要如何實現政治和軍事目標，作為強硬派的辛瓦爾認為要破壞以色列穩定，就難免犧牲以巴平民。他出獄後在哈馬斯快速上位，亦帶領組織走向更暴力。

辛瓦爾於1962年10月29日出生，父母是在1948年以色列——阿拉伯戰爭逃離現今以色列地區的難民，他在加薩地帶汗尤尼斯難民營長大。1980年代，辛瓦爾與哈馬斯創始人亞辛關係密切，他加入哈馬斯內部警察部隊，追捕涉嫌與以色列合作的巴勒斯坦線人，他因此擁有「汗尤尼斯屠夫」的稱號，而這支部隊是哈馬斯精銳卡桑旅的前身。辛瓦爾1988年被以色列拘捕，承認殺害通敵的巴人，更供稱自己蒙住一名巴人的眼睛，開車帶他到一個剛挖好的墳墓旁，再用一條阿拉伯方格頭巾勒死他，又指他是罪有應得。

看新聞讀書了解猶太史 在以色列監獄服刑22年間，辛瓦爾學習希伯來語、看以色列新聞、閱讀關於猶太歷史的書籍。2011年，以色列用包括辛瓦爾在內的1,000多名巴人囚犯換取一名以色列士兵，他獲釋後返回加薩，迅速上位躋身哈馬斯領導層，2017年成為哈馬斯在加薩的領導人，今年8月接替遇刺身亡的哈尼亞成為哈馬斯政治局主席，完全掌管哈馬斯。辛瓦爾曾說，以色列自認「全民皆兵」的優勢其實是可利用的弱點，甚至作為保命籌碼。他組建更強大的哈馬斯希望消滅以色列，去年10月7日更重錘出擊，對以色列發動大規模突襲，是以色列立國以來遭遇最致命襲擊，觸發中東局勢巨變。

寫數百頁分析敵人背景 在囚期間，辛瓦爾於2004年因大腦有膿腫，影響神經系統，說話含糊不清，走路困難，醫生檢查後安排他入院做手術。手術成功後，辛瓦爾回到監獄，感謝醫生救他一命，還花了好幾小時與一名獄警交談。曾在獄中採訪過辛瓦爾的記者指，辛瓦爾雖然聲名狼藉，但更具思辨能力及學術氣質，他手寫數百頁他對猶太人和猶太復國主義歷史的思考和結論，表現出對敵人的好奇，這讓當時見過他的以色列人感到震驚。辛瓦爾還寫了一部關於加薩生活的成長小說，以及一本關於他建立哈馬斯內部警察部隊經歷的紀實文學。

有指，辛瓦爾突襲以色列的部分原因是對曠日持久的以巴衝突，以及巴勒斯坦事業在全球外交重要性漸減感到沮喪。他生前曾表示寧願成為士兵和軍隊中的戰士，以戰士身份死去。