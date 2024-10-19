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以接連擊殺抵抗軸心核心人物
以接連擊殺抵抗軸心核心人物
【本報綜合報道】哈馬斯去年10月7日突襲以色列後，以軍把矛頭指向受伊朗支持的抵抗軸心勢力，並已擊殺多名哈馬斯、支持哈馬斯的黎巴嫩真主黨指揮鏈。直至近月，以軍升級行動接連擊殺多名抵抗軸心核心人物，包括哈馬斯政治局主席哈尼亞、真主黨領袖納斯魯拉，以及接替哈尼亞的新任哈馬斯政治局主席辛瓦爾：
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