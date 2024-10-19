兩岸國際

以接連擊殺抵抗軸心核心人物

以接連擊殺抵抗軸心核心人物 以接連擊殺抵抗軸心核心人物
以接連擊殺抵抗軸心核心人物
【本報綜合報道】哈馬斯去年10月7日突襲以色列後，以軍把矛頭指向受伊朗支持的抵抗軸心勢力，並已擊殺多名哈馬斯、支持哈馬斯的黎巴嫩真主黨指揮鏈。直至近月，以軍升級行動接連擊殺多名抵抗軸心核心人物，包括哈馬斯政治局主席哈尼亞、真主黨領袖納斯魯拉，以及接替哈尼亞的新任哈馬斯政治局主席辛瓦爾：
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc