拜登祝賀以色列 倡趁機達成終戰

【本報綜合報道】哈馬斯領袖辛瓦爾與以軍交戰身亡後，以色列總理內塔尼亞胡和美國總統拜登周四立即通電話，同意現在有機會推動人質協議，將合作達成此目標。

以色列總理辦公室指，拜登恭喜內塔尼亞胡和以軍成功擊殺辛瓦爾。拜登發聲明形容這是對以色列、美國和世界的好日子，亦是令人質獲釋及結束加薩戰事的機會，辛瓦爾死亡代表政治解決加薩問題的重大障礙已經不復存在。他已祝賀內塔尼亞胡，並表明是時候向結束戰事踏前一步，他會派遣國務卿布林肯再次出訪中東。

美國國家安全顧問沙利文亦指，美方視辛瓦爾被殺為拯救人質的機會，會盡力迅速推進談判。國務院發言人米勒表示，在等待以方確認辛瓦爾死訊之際，布林肯已分別與卡塔爾和沙特阿拉伯外長通電話。米勒稱，辛瓦爾拒絕磋商停火和釋放人質導致無法終戰，美方會把握他被殺的機會，目前未知誰會接替他領導哈馬斯。米勒補充，美國會私下與以色列討論採取甚麼措施達致停火。

中國籲避免衝突升級 中國外交部發言人毛寧昨日表示，注意到有關辛瓦爾與以軍交戰身亡的報道。中方認為當務之急是全面有效執行聯合國安理會有關決議，立即在加薩實現停火止戰，切實保護平民，確保人道救援，避免衝突對抗進一步升級。聯合國表示，現階段評估辛瓦爾的死對戰事影響乃是言之尚早，稱希望見到有利人質獲釋及促成加薩停火協議的發展。

內塔尼亞胡