以軍拉法攻武裝分子 殺哈馬斯領袖辛瓦爾

交火時不知身份 搜屍始發現 以色列周四證實，周三在加薩南部拉法市擊斃策劃去年10月7日突襲以色列的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖辛瓦爾。以色列總理內塔尼亞胡形容，辛瓦爾被殺對哈馬斯是沉重打擊，但表明戰事仍未結束，加薩戰爭仍會繼續。以軍正尋找辛瓦爾兄弟穆罕默德，以及哈馬斯所有軍事指揮官下落。

以軍指，第828步兵旅周三在加薩南部執行任務時，意外遇到一小群武裝分子，士兵在無人機支援下進行交火，並動用坦克炮彈和導彈摧毀武裝分子藏身的廢棄建築。士兵周四上午開始搜索大樓，發現擊斃3名武裝分子，期間注意到一具屍體與辛瓦爾十分相似，包括眼睛附近的痣和牙齒形狀與辛瓦爾的特徵相符。該具屍體身上有多處嚴重傷口，頭頂顱骨碎裂，臉部有疑似彈孔，腿部被炸碎。以軍檢驗牙科紀錄、指紋和DNA後，證實該具屍體就是辛瓦爾。

以美原認為挾人質藏地道 以色列安全機構在美國支持下，多年來投入大量資源並收集大量情報追捕辛瓦爾，外界一直認為他藏身加薩地帶的地道，並以人質為盾。以軍發言人哈加里表示，以軍和情報機關花多月時間試圖鎖定辛瓦爾的位置，但一直失敗，而以軍6周前加薩發現6名以色列人質遺體，當時在數百米外的地道內發現到辛瓦爾DNA。有美媒指，辛瓦爾的最終藏身地點出乎預料，因為以色列和美國的情報機構一直認為，辛瓦爾為躲避暗殺早已深藏地下，並利用以方人質作為肉盾。

哈加里稱，以軍當天追殺辛瓦爾時，只認定對方是恐怖分子，不知道其真正身份，指對方死時身上有槍，穿着一件裝有手榴彈的軍用背心，身上有4萬新謝克爾（約8.36萬港元）現金、手錶、紙巾、指甲刀、護照、薄荷糖等。談及後續行動時，哈加里指以軍將繼續在加薩打擊哈馬斯及基礎設施，不會圍攻加薩北部，會遵循國際法行事。另有安全專家認為，如不除去辛瓦爾兄弟及哈馬斯另外兩、三個核心人物，恐怕難以剿滅該組織。

伊朗稱增回教徒抵抗精神 以色列外長卡茨周四指辛瓦爾是殺人犯，要為去年10月7日突襲以色列的屠殺和暴行負上責任。內塔尼亞胡稱辛瓦爾被殺，標誌哈馬斯邪惡統治衰落的一個重要里程碑。他呼籲哈馬斯武裝分子如果釋放人質和放下武器投降，將不會被殺；又指辛瓦爾之死對加薩居民來說，是一個最終擺脫哈馬斯暴政的機會。他向人質家屬重申，會全力以赴，讓人質獲釋，而人質獲釋將令戰爭更接近結束。

哈馬斯昨日證實辛瓦爾死亡；伊朗常駐聯合國使團發聲明把辛瓦爾之死，比作美軍早年絞死伊拉克前總統薩達姆，直指美軍從一個地洞拖出薩達姆，他手無寸鐵地哀求不要殺他，那些把薩達姆視為抵抗典範的人最終崩潰。但當回教徒仰望辛瓦爾身穿戰服站在戰場面對敵人，抵抗精神將會加強，他會成為繼承其解放巴勒斯坦衣鉢的年輕一代之榜樣，只要佔領和侵略存在，抵抗就會持續下去。本報綜合報道