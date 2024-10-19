校內打死流浪狗 2保安停職

【本報綜合報道】位於武漢市的湖北美術學院日前有保安員，持掃帚、棍棒將流浪狗活活打死，引起關注。校方前日通報，事件起因為狗先咬人，學院保衞處已對兩名涉事人員作出暫停工作、調整崗位處理。

事發於周三下午3時許，網傳影片顯示，一名身穿保安制服的工作人員低頭看了一眼自己的雙腿，隨即拿起一把長竹掃帚追逐並且連續擊打一隻黑狗，直至牠倒地。畫面中另一名穿便服的男子，亦手持硬物參與擊打已倒臥地上的黑狗。

近日發生2宗狗咬人事件 湖北美術學院保衞處前日通報，指一隻無標識狗隻尾隨並撕咬校園工作人員，致其衣物破損。該工作人員受驚嚇後請求同事協助制服該犬，期間情緒較衝動，動作猛烈致該犬死亡。通報又稱，上周一至二校內連續發生兩宗無人管理狗隻咬人事件，導致一人受傷，正接種疫苗。該處近期加強狗隻管理保障師生安全，對無人管理狗隻採取送養或驅離措施，並發布狗隻傷人安全提示。校方將加強管理，強化內部人員教育培訓，優化狗隻管理措施。