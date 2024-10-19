冷空氣來襲 華北發寒潮預警

【本報綜合報道】長江以北昨日起，將遭遇今年立秋以來最強一股冷空氣，多地降溫幅度將逾10℃，甚至可達14℃以上。中央氣象台同日繼續發布大風黃色預警，北京、河北、天津、內蒙古等地發布寒潮藍色預警。

普遍氣溫降至個位數 中央氣象台預計，昨日至今日西北地區東部、東北地區、華北中東部、黃淮東部、江淮、江漢東部、江南東北部等地部分地區下降8至10℃，華北北部和東部、東北地區中南部等地部分地區下降10至12℃，局部地區14℃以上。今日起北方大部分地區最低氣溫將降至個位數，最低氣溫0℃線會抵達華北中部一帶，到明日最低氣溫0℃線將推進至內蒙古中部到河北北部一帶。

由於前日冷暖氣流均處於鼎盛期，形成一個低渦切變系統，前日晚至昨日早上降水進入最強時段。山東、河南東部、江蘇北部、安徽北部、湖北東部、湖南中北部、廣西北部等地前日至昨日料有大雨，山東半島有局部大暴雨，小時降雨量可超過40毫米。

此外，新疆西北部、西藏東南部等地有中到大雪或雨夾雪，新疆西北部或有大暴雪。