兩湖論壇 杭州副市長將赴台

台灣海基會秘書長羅文嘉日前受訪稱，兩岸坐下來談最好的基礎就是海基、海協兩會曾白紙黑字簽下的26項協議。被問自從台灣總統賴清德就職以來26項協議的執行狀況，是否仍維持前總統蔡英文時期的「已讀不回會處理」，梁文傑指兩岸的協議是多年累積，但對岸因眾所周知的原因，現對這些協議的執行採取較消極態度，如兩岸農產品進出口、犯罪互相通報等。他表示，要處理或不處理，可能也是看大陸內部的政治氣氛。