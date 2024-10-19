國企登報促4員工上班 1人曠工達16年

【本報綜合報道】內地有國企近日在報章登廣告，催促4名曠工的員工限期內上班，當中曠工時間最長竟達16年，事件引起關注。曠工時間最長的女員工丈夫前日稱，妻子因在外地陪孩子上學，所以一直沒上班。公司相關負責人表明，曠工者如不在限期前返回公司，公司將單方解除勞動合約。

吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司周二在當地報章刊發一則通知，稱員工任守志、王亮、尹世橋、張玉華未經公司批准擅自離崗，至今一直未到公司上班，在此期間內公司不斷以各種方式與各人聯絡未果。各人分別自2008年至2020年離崗，其中以張玉華離崗最久。該公司表示，假如上述員工下周一前仍不返回公司上班，將按《勞動法》等有關規定處理。該公司為吉林森工集團下屬公司，後者為吉林省國資委管理的省屬大企業集團之一。

稱要陪孩子讀書至大學

張玉華的丈夫表示，16年前妻子懷孕身體不好，公司相關負責人批了產假在家休養，後來孩子在外地讀書，妻子一直陪伴打算直到其上大學。張的丈夫稱，之前沒收到公司通知妻子上班，直至聽說她的名字出現在報章，她現計劃下周一回公司。公司相關負責人稱，每年都有通知離崗人員上班，惟對方一直躲避，不接電話。內媒從吉林森工集團獲悉，除上述4人外，還有12人擅自離崗。相關負責人稱企業在職員工500多人，篩查出16人參保但沒上班，他們均為零工資，通告中的4人中已聯絡到一人。