釋囚當眾捅斃市監所所長

【本報綜合報道】內地網上近日傳出，山東省鄒平市市場監管局臨池市場監管所所長苗×喜，今年7月18日上午在市局大廳內當眾被捅死。苗×喜家屬周四向內媒證實事件，疑犯坐牢出來才3個月，聲稱二人有經濟糾紛，此案尚未完全處理結束。

疑兇放監僅3個月 苗×喜家屬表示，苗×喜在事發當日上午到鄒平市監局找領導匯報工作，家屬上午9時許接到醫院通知他被人捅，第一時間趕往醫院。醫院檢查報告指他到院已失去生命體徵，右上胸和左下腹各中一刀。家屬指出，案發現場有兩、三名保安，苗×喜卻在眾目睽睽之下遇害，認為案件性質太嚴重。

另據鄒平市人民檢察院出具給家屬的一份告知書顯示，該院已收到鄒平市公安局移送審查起訴疑犯王×清的案件材料。家屬指出，王×清出獄後就找苗×喜要錢，聲稱二人之前有經濟糾紛，但家屬認為不實，苗×喜曾找有關部門反映調查。王×清近來多次到監管所找苗×喜鬧事，跟蹤他甚至干擾其工作，事發前兩天還去過派出所。鄒平市市場監管局工作人員表示，已有專門部門處理此事，因涉及私隱無法透露具體情況。