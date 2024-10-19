前司法部長唐一軍涉貪被捕

干預司法 大搞權錢交易

調查指，唐一軍長期違規接受宴請和旅遊活動安排，違規收受禮品禮金和消費卡，由他人支付應由個人支付的費用；在組織函詢、談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；利用職權幫助親屬承攬金融業務；違規干預、插手市場經濟活動和司法活動；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、公司上市、職務提拔、案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。他所為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，上周被開除黨籍及公職。