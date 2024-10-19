移民署今年為遣返逾期居留者 墊付724萬元

【本報綜合報道】台灣傳媒周四披露，失聯外勞人數與逾期居留外籍人士屢創新高，突破9萬餘人，但他們被捕後遣返費用由移民署墊付，今年1月至今已經支出超過3,000餘萬元（新台幣‧下同，約724萬港元）。

行政院今年1月12日修法，大幅提高逾期停留或居留的外國人罰款，從原本最高一萬元（約2,414港元）增至最高15萬元（約3.62萬港元）。修法後，失聯外勞被捕後通常罰款5萬元（約1.21萬港元）。他們卻抵賴稱無錢付罰款及購買回程機票，移民署只能透過勞動部「就業安定基金」及「公務支出」墊付。有知情人士透露，台灣4大收容所目前每周分別遣返100至130人，高達90%由台灣自掏腰包。

90%變壞帳

在台灣新南向政策下，不少外國人以觀光、留學為名入境，實際上非法打工或賣淫。當他們合法逗留時間將屆滿，僱主或蛇頭因不願承擔事後責任而舉報，由移民署處理爛攤子。由於非法僱主及中介不易追查，外勞遣返後更難跨海追討，90%以上墊付費用最終變壞帳，由台灣人民埋單。移民署強調已積極催繳費用，並協助遣返對象聯繫親友及駐台機構籌措旅費。移民署會與主管機關研討對策，減少外勞失聯現象。