台15歲少年偷駕車 5分鐘釀3死2傷

台灣台北市內湖區東湖市場附近周四晚發生嚴重車禍，一名15歲少年無牌偷駕祖父的休旅車外出找朋友，途中失控衝入一間小食店，造成3死兩傷。台媒指，該少年偷車匙開車5分鐘後便釀禍，下車時被指嬉皮笑臉，但之後在警局被嚇至恍神說不出話。警方當晚停止偵訊，昨日訊後將依過失致死罪嫌，將他移送少年法庭審理。

家住新北市、就讀高一的曾姓少年周四下午5時許到祖父內湖家中，趁祖父母出境遊玩無人在家之際偷拿車匙私自駕駛外出，行經東湖市場內的東湖路、安康路口時，因車速極快先閃避路邊停放的電單車及電線杆，再蛇行擦撞旁邊對向車道的汽車，繼續衝向路口撞上對向駕電單車經過的鐵騎士，然後直接衝進路口臭豆腐店前的騎樓才停下。

被撞3人當場失去生命迹象，送醫搶救後不治，包括在騎樓用餐的51歲高姓女食客、60歲陳姓男食客及61歲盧姓男鐵騎士，店內40歲陳姓老闆娘及39歲黎姓女員工也受波及遭燙傷。

誤踩油門失控 警方在曾姓少年的皮包內發現煙彈，經檢驗後沒毒品反應，其酒測值為零，初步排除毒駕或酒駕可能。他供稱因擦撞到其他車輛、會車緊張，一時分不清煞車及油門，才誤踩油門失控。詳細車禍起因有待警方調查釐清，並報請檢察官昨日驗屍。警方也將通知其祖父到案，追究疏於保管車輛責任，爺孫兩人將依過失致死罪嫌移送及函送士林地檢署及少年法庭偵辦。曾父接獲警方通知後趕到警局，才知兒子偷偷開車肇禍，致歉說：「對不起大家，我不會教小孩，我會為我兒子負責。」報道指，曾父日後或面臨巨額民事賠償。

刑期料達4年 有與肇事者同窗4年的同學向傳媒透露，曾男數天曾說過想學開車，友人極力勸阻無效竟然發生慘劇。同學事後表示：「這次完全沒有要挺你了，不聽我的勸告跑去開車，這樣真的太過分了。」當地律師表示，15歲少年未來會先移送少年法庭，再由少年法官決定案件移送檢察官，並依照刑事案件處理。案中曾男撞死3人，涉及刑法276條：因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑，但他無照駕駛，得加重二分之一刑期。不過，曾男本身是14歲以上、未滿18歲之人，又得減輕其刑。因此，少年合併刑期後最重可以判5年，依照道交條例加重二分之一刑期，卻又因為少年身份可以減輕，因此可能判刑結果會在3到4年之間。本報綜合報道