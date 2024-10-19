深圳學校突倒閉140家長維權

廣東省深圳市福田區知名學前教育機構一個校區，近日被爆出拖欠教師工資後突然倒閉，負責人疑夾帶私逃。校區有接近500名會員，其中至少140名家長正在維權。福田區華富街道辦公室周三稱，已關注並第一時間跟進，下一步將協調市場監管和區勞動監察等部門聯合處置。（綜合報道）