兩岸國際

台防長擬推反封鎖作為抗陸

解放軍東部戰區周一清晨無預警發動「聯合利劍-2024B」圍台軍演，13小時內在台島周邊海域、劃設六道管制區演練區域拒止。台防長顧立雄下周三將赴立法院報告反封鎖作為。另有多名立委關注高中發放青年服勤同意書，疑要動員參戰，台教育部周四宣布即日起停用該同意書。（綜合報道）
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