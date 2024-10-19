10月19日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月19日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
美斥華藉過剩產能主導市場
美國負責國際經濟事務的副國安顧問辛格（Daleep Singh）周四批評，中國正透過過剩產能主導全球市場，美國將使用關稅等限制性工具反擊中方做法。美國財長耶倫同日在紐約的活動上表示，中國各地競相加大投資清潔能源、半導體等先進製造業，補貼水平非常巨大，威脅美國在這些領域的建設努力。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241019-1019_00178_009/美斥華藉過剩產能主導市場
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc