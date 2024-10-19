美斥華藉過剩產能主導市場

美國負責國際經濟事務的副國安顧問辛格（Daleep Singh）周四批評，中國正透過過剩產能主導全球市場，美國將使用關稅等限制性工具反擊中方做法。美國財長耶倫同日在紐約的活動上表示，中國各地競相加大投資清潔能源、半導體等先進製造業，補貼水平非常巨大，威脅美國在這些領域的建設努力。（綜合報道）