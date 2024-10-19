菲議員擬向美索退役神盾巡洋艦

【本報綜合報道】菲律賓眾議員羅德里格斯（Rufus Rodriguez）周二表示，已致函美國希望獲得即將退役的海軍神盾巡洋艦菲律賓海號。他認為，索取對菲律賓海號的主張與南海局勢恰當且相關。

稱捍衞領海主權重要資產

羅德里格斯透露，已去信美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀及駐菲律賓大使卡爾森。他指出，菲律賓海號將是菲律賓捍衞領海、主權、人員和漁民的重要資產。捐贈菲律賓海號將是一個良好姿態，將進一步加強美國和菲律賓之間堅定不移的承諾及牢固友誼。菲律賓海號是提康德羅加級導彈巡洋艦12號艦，1987年7月12日下水，1989年3月18日服役，預計2025財年退役。菲律賓海號、萊特灣號同樣以太平洋戰爭菲律賓海戰役命名，萊特灣號已於上月退役。