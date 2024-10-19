英外相抵華 稱兩國接觸務實必要

【本報綜合報道】英國外交大臣林德偉昨日至今日對中國進行正式訪問，尋求展示英國新政府正採取務實和戰略性的方式與北京建立關係，同時承認雙方存在強烈分歧。林德偉在聲明中表示，與華接觸對於支持英國和全球利益來說是務實且必要。

英媒報道，林德偉訪華行程中，包括昨日在北京與中共中央政治局委員兼外長王毅會面，然後轉往上海會見在中國經營的英國企業人員。他在一份關於此行的聲明中表示，作為全球主要經濟體的聯合國安理會常任理事國，中英都是全球參與者，兩國關係非常重要。他又指，從阻止俄羅斯非法入侵烏克蘭到支持全球綠色轉型，他們必須在爭議和合作領域，經常坦誠地發言維護國家利益。

林德偉此行是英國外相6年來僅第二次訪華，預計不會產生重大外交協議，也不會標誌兩國關係的重新調整。中國外交部發言人毛寧周四表示，此訪是英國新政府首位內閣大臣訪華，雙方將圍繞落實兩國領導人8月通話達成的重要共識，就增進戰略互信、加強各領域對話合作深入溝通。中方願與英方秉持夥伴定位，堅持開放合作，促進互利共贏。

晤丁薛祥推動合作 中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥昨日在北京會見林德偉，他指中英兩國都是聯合國安理會常任理事國及世界主要經濟體，雙方利益深度交融，中方願同英方一同着眼戰略和長遠發展，穩定互惠中英關係，推動各領域務實合作提質升級，更好造福兩國和兩國人民，為世界和平與繁榮注入更大動能。林德偉稱，英國新政府願同中方加強建設性對話，坦誠交流，深化各領域合作，發展連貫、相互尊重雙邊關係，攜手應對全球性挑戰。